Las autoridades investigan una mortal balacera ocurrida en un vecindario de Indio

Lina Robles

Ayer a las 2:20 de la tarde la policía recibió una llamada que reportaba una balacera en un vecindario ubicado cerca de la Dr. Carreon Boulevard y la calle Calhoun en Indio donde al llegar encontraron a un hombre con varios impactos de bala, los paramédicos le proporcionaron los primeros auxilios, pero lamentablemente murió.

Los testigos les dijeron a los investigadores que vieron una camioneta blanca huir del lugar, por lo que se cree que la victima y el atacante tuvieron una discusión, después las autoridades informaron que una persona fue detenida.

Cabe mencionar que varios carros y casas fueron impactados por las balas.