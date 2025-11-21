Skip to Content
La lluvia provocó un accidente en la I-10 en Palm Desert, provocó tráfico lento

Lina Robles

Un accidente automovilístico ocurrió anoche cuando el conductor de un semi troque que circulaba por la I-10 perdió el control y se impactó con el divisor central cerca de la calle Cook en Palm Desert y quedó bloqueando dos carriles que fueron cerrados ayer a las 11 de la noche, por lo que mientras las grúas removían el semai se registró tráfico lento hasta las 3 de la madrugada de hoy que la autopista fue reabierta.

Por fortuna nadie resulto herido y se cree que por la lluvia el chofer perdió el control del vehículo de carga.

