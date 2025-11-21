Cierran cuatro Waldos por incumplir con medidas de seguridad

Carolina Garcia

Mexicali, Baja California (t3).- Hace apenas unas semanas, una explosión en un establecimiento de la cadena en Hermosillo, dejó como saldo 23 personas muertas y al menos 15 heridos, causas que apuntan a una falla en el transformador de energía eléctrica.

Sin embargo, desde hace días bomberos de Mexicali realizó una inspección en las 17 tiendas que tienen en Mexicali y su Valle, donde encontraron que en cerca de 4 no se cumplían con medidas de seguridad básicas para la seguridad de sus trabajadores y clientes,

“Necesitaban una limpieza de almacenes, no obstruir pasillos, además de qué sus rutas de evacuación estuvieran bien marcadas y tener algunos señalamientos, tenían algunos extintores dañados, que requieren ser reemplazados, cuatro de ellas, si miramos que eran de urgencia” dijo Rubén Dario Osuna, director de bomberos.

Las multas podrían superar los 16 mil pesos de no cumplirse con las recomendaciones de bomberos, quienes son los encargados de hacer verificaciones a estos establecimientos, pero es importante mencionar que el titular de la agrupación, que la empresa ya tuvo acercamiento con el departamento.