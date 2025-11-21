Ayer estuvo en la junta del concilio de Coachella por primera vez después de su arresto el alcalde Steven Hernandez

Lina Robles

Por primera vez después de su arresto el alcalde de Coachella Steven Hernandez estuvo en la junta del concilio ayer que se realizó con el objetivo de discutir el puesto del administrador de la ciudad.

La junta se realizo a puerta cerrada y aunque se transmitió en vivo por internet no tuvo audio, por lo que no se supo la decisión que tomaron, ya que Bill Pattinson se quedó de city manger interino después que despidieron a Gabriel Martin.

Cabe recordar que la semana pasada el alcalde Steven Hernandez no estuvo en la primera reunión del concilio tras su acusación formal de nueve cargos por conflicto de intereses y perjurio.