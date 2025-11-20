Skip to Content
Se declaró no culpable un sujeto de Palm Springs acusado de agresión sexual contra 15 menores de edad

By
Published 11:14 am

Lina Robles

Una vez más se estuvo en la corte un sujeto de 28 años que enfrenta 18 cargos incluyendo agresión sexual contra 15 jovencitas menores de 18 años.

Se trata de Jesse Garcia Airada quien según los investigadores proporcionó a las adolescentes fentanilo, cocaína, marihuana y cigarrillos electrónicos.

La fianza recomendada por los investigadores era de un billón de dólares; sin embargo, permanece detenido sin derecho a fianza y regresará a corte el próximo miércoles.

El individuo fue arrestado el jueves pasado por la calle Palm Canyon en Palm Springs.

