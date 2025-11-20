Se avecinan cambios en los seguros médicos para el año 2026, conozca la alternativas de cobertura económicas

Juan Montesló

Coachella Valley, Calif. (KUNA) – Puesto que se acercan cambios y aumentos en los costos de los seguros medicos para el año 2026, la comunidad continua preocupada por los recortes de los subsidios que cubrían a los mismos.

Las inscripciones para obtener o renovar un seguro médico iniciaron este mes de noviembre, y si el congreso no extiende los subsidios tan solo en el estado de California se prevé que cerca de 160,000 consumidores de ingresos medios perderían su elegibilidad.

Conversamos con una persona de la comunidad, para conocer cual es su opinión de la noticia,

“Pues no solamente a ilegales, también a personas de bajos recursos. Yo trabajo en tiendas y me he encontrado a personas que me han compartido su punto de vista y sí se les ve preocupado a muchos y no solamente indocumentados, también a personas con papeles”, comentó Gustavo Trujillo, residente de Desert Hot Springs.

A pesar de las desalentadoras noticias, aun hay opciones de seguros económicos para las familias de bajos ingresos, como es el caso de Covered California, que en voz de uno de sus representantes nos compartió la siguiente información:

“Las primas van a subir un 122%, que es significativo, pero nosotros tenemos varios planes, hay 11 compañías que tienen planes de alta calidad en el mercado y hay mucha información para la comunidad a través de nuestros 14,000 agentes certificados y organizaciones navegadores alrededor del estado de California”, expuso Jeffrey Reynoso, asesor de políticas de salud públicas.

Los planes de seguro médico prevén posibles aumentos de cuotas, cambios en los requisitos y en la manera de inscribirse, entre otros.

Para información de Covered California puede visitar su sitio web o llamarlos a su línea en español: 1-800-300-0213.

