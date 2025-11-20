Persecución policiaca de Palm Desert a Desert Hot Springs termina con el arresto de un individuo que era buscado por las autoridades

Lina Robles

Agentes del sheriff que realizaban su patrullaje de rutina por el área de la Avenida Monterey y la calle Dinah Shore en Palm Desert ayer a las 4:30 de la tarde vieron un vehículo conducido por un sujeto con orden de arresto, y cuando intentaron detenerlo acelero e inicio una persecución policiaca que termino cerca de las calles Two Bunch Palms en Desert Hot Springs donde los oficiales arrestaron al individuo sin problemas y testigos comentaron que las autoridades estuvieron ahí hasta las 7 de la noche.