Persecución policiaca de Palm Desert a Desert Hot Springs termina con el arresto de un individuo que era buscado por las autoridades

11:14 am

Lina Robles

Agentes del sheriff que realizaban su patrullaje de rutina por el área de la Avenida Monterey y la calle Dinah Shore en Palm Desert ayer a las 4:30 de la tarde vieron un vehículo conducido por un sujeto con orden de arresto, y cuando intentaron detenerlo acelero e inicio una persecución policiaca que termino cerca de las calles Two Bunch Palms en Desert Hot Springs donde los oficiales arrestaron al individuo sin problemas y testigos comentaron que las autoridades estuvieron ahí hasta las 7 de la noche.

