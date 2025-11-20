Ofrecerán cortes de cabello gratuitos en Rancho Mirage, para público general este 23 de noviembre

Juan Montesló

Rancho Mirage, Calif. (KUNA) – La organización sin fines de lucro Razorrecting Hope invita a toda la comunidad del Valle de Coachella este proximo 23 de noviembre, de 12 p.m. a 4 p.m. a su primer evento anual “Thanksgiving Giveback” que tendrá lugar en la plaza The River, en Rancho Mirage.

El evento contará con diversas actividades y expositores especialistas en temas financieros, educativos, labores, así mismo, habrá rifas, regalos y la atracción principal “cortes de cabello gratuitos”.

Su anfitrión Juan Wong, realiza este encuentro con especial atención en la comunidad que no cuente con los recursos necesarios para costear servicios de peluquería en estas fechas de celebración, puesto que, ayudar a los demás tiene un significado personal más allá de lo profesional, situación que se remota a su niñez.

“Es regresar un poco a la comunidad de lo mucho que me ha dado, a mí desde pequeño, de hecho, yo me acuerdo cuando estaba pequeño que íbamos como a los doctores voladores y a los bancos de comida que ayudan a las familias de bajos recursos”, comentó Wong.

Para información de Covered California puede visitar su sitio web o llamar al número celular: 760-485-1956

Manténgase al tanto de las novedades en telemundo15.com