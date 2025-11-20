La tribu Morongo donó 15 mil pavos a 122 organizaciones sin fines de lucro

Lina Robles

La tribu dueña del casino Morongo ubicado en Cabazon donó 15,000 pavos a 122 organizaciones sin fines de lucro que brindan comidas a familias de bajos ingresos, adultos mayores y veteranos de guerra necesitados, la iniciativa es parte del programa de ayuda para el Día de Acción de Gracias.

Miembros de la tribu y voluntarios se reunieron en el Centro Comunitario Morongo durante dos días para distribuir los pavos a las organizaciones, incluyendo bancos de alimentos, iglesias, centros para adultos mayores, escuelas y grupos de veteranos de guerra.

Entre los beneficiados se encuentra la Coachella Valley Rescue Mission, Food Pantry de Desert Hot Springs, Cristo es Salvacion de Thermal, el Distrito Escolar de Palm Springs y el Centro Galilea de Mecca.