El juez sentenció a un individuo declarado culpable de matar a una anciana en Palm Desert

Lina Robles

Ya fue sentenciado a 25 años en prisión un sujeto que fue declarado culpable de matar a una anciana a quien golpeó brutalmente el 31 de enero del 2019.

Ese día Mary Brown de 77 años fue encontrada dentro de la lavandería de los apartamentos donde vivía ubicados cerca de las Avenidas Portola y San Pascual en Palm Desert y de inmediatamente fue transportada al hospital donde murió tres semanas después.

Ryan Alkana inicialmente fue arrestado con cargos de intento de asesinato, pero el cargo cambio a homicidio cuando la anciana murió.