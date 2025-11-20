A dos años de la muerte del ex supervisor Brian Nestande, las autoridades continúan investigando

Lina Robles

Han transcurrido casi dos años desde que Brian Nestande, exsupervisor del condado de Riverside fue hallado muerto en su casa de Palm Desert el 6 de marzo de 2024 por un grupo de amigos que fueron a visitarlo después de no saber de él durante varios días.

Inicialmente, los investigadores creyeron que había fallecido por un problema de salud. Después descubrieron con los resultados de la autopsia que había consumido cocaína y fentanilo.