Una nueva torre de AT&T llega a Mecca para solucionar problemas de la mala cobertura y señal

Juan Montesló

Mecca, Calif. (KUNA) – Durante años los residentes de las comunidades no incorporadas del condado de Riverside al este del Valle de Coachella han padecido problemas de diversos tipos, uno de ellos es la interrupción en la señal de internet y servicios de telefonía móvil.

Cuando las quejas por interrupciones en la señal son numerosas, las compañías de telefonía celular realizan estudios para saber cuales son aquellas comunidades que requieren de una antena para mejorar su operatividad.

De acuerdo con Jose Merlan, planificador urbano del condado de Riverside el poblado de Mecca fue elegido en entero del presente año para albergar una antena por parte de la compañía AT&T.

“Ellos tienen información en cuanto a en que lugares si hay señal y en cuales no hay señal, si hay llamadas que se que se desconectan, etcétera. Ellos son los que realmente investigan si el proyecto es necesario”, comentó Merlan.

Conversamos con residentes de Mecca, para conocer cuan grave era el problema, a lo que nos respondieron lo siguiente,

“Pues como cuando andamos trabajando en el field allí en las huertas, es donde se batalla más”, señaló Antonio Miranda.

“Lo que viene siendo el pueblito funciona bien, nada más en las afueras, lo que viene siendo ya acerca de las montañas, ahí empieza a fallar un poco la señal, más que nada el internet falla mucho, lo que viene siendo el desierto, ya falla también la señal para eso de llamadas”, declaró Eugenio.

Esta torre se localiza en la avenida 66 de Mecca, junto a la estación de bomberos, se encuentra ya instalada y casi lista para operar de manera total.

