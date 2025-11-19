Skip to Content
Se construirá un complejo de casi 300 apartamentos en Palm Desert a pesar de la opocisión del concilio

Un complejo de apartamentos de cuatro pisos será construido en la creciente zona norte de Palm Desert, a pesar de que el concilio se oponía al proyecto debido a que son 298 apartamentos destinados exclusivamente a familias de bajos ingresos, pero el estado de California les exigió hacer realidad el proyecto y les facilito la obtención de permisos para edificar viviendas.

El proyecto planea construirse en el área de las calles Cook y Frank Sinatra, serán siete edificios de 3 y 4 pisos.

