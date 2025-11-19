Skip to Content
La policía de Desert Hot Springs recibió $90 mil que invertirá en más patrullaje y retenes de sobriedad

La policía de Desert Hot Springs informó que recibió una ayuda de $90 mil dolares de parte de la Oficina de Trafico y dijeron que ese dinero será invertido en programas destinados a reducir las muertes por accidentes automovilísticos, por lo que planean incrementar el número de patrullas en busca de personas que manejan sin precaución y harán retenes de sobriedad de desde diciembre próximo hasta septiembre del 2026.

