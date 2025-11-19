Encuentran a un hombre sin vida en la entrada de un country club en Palm Desert

Lina Robles

Ayer a las 8:15 de la mañana encontraron sin vida a una persona cerca de la Avenida Monterey en el área de la entrada del Monterey Country Club y Rancho Las Palms Country Club en Palm Desert, pero la policía no ha dicho si se trata de un homicidio o si el señor tuvo problemas de salud.

Los paramédicos, el forense y los investigadores permanecieron en el área por varias horas mientras realizaban su trabajo por lo que cerraron un carril de la Avenida Monterey.