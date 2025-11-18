Una humillación en Washington deja a Trump más expuesto políticamente que nunca en el caso Epstein

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Parafraseando una pregunta recurrente en Washington: ¿Qué va a publicar el presidente y cuándo lo va a hacer?

Donald Trump se tambalea tras una derrota espectacular, sin duda la peor que ha sufrido en su propio partido en el Capitolio durante dos presidencias turbulentas, después de que cada paso que dio para retrasar y desviar la saga de Jeffrey Epstein le explotara en la cara.

Nadie habría creído hasta el pasado fin de semana que un proyecto de ley que obligaba al Departamento de Justicia a divulgar archivos relacionados con el delincuente sexual convicto sería aprobado rápidamente por el Congreso republicano con tan solo un voto en contra para este martes por la noche.

Pero tal puede ser el poder de una justicia política desatada repentinamente.

Ahora, Trump y su secretaria de Justicia Pam Bondi, quienes provocaron la polémica política al prometer abrir los archivos de Epstein para luego negarse a hacerlo, se encuentran de nuevo en el punto de partida. Solo que en una posición política mucho más vulnerable.

Y se enfrentan a opciones políticas poco atractivas en un momento en que la presidencia de Trump parece debilitada, su popularidad está cayendo y una avalancha de otros problemas irresolubles paraliza su Casa Blanca.

Crece la especulación sobre si un presidente al que muchos advertían recientemente que era un dictador está cerca de convertirse en un presidente saliente.

La contundente decisión de la Cámara de Representantes y el Senado de publicar los archivos de Epstein representa un triunfo rotundo para las víctimas de Epstein, quienes adquirieron mayor visibilidad a principios de este verano.

Un presidente que se cree con poder absoluto y que desprecia la democracia fue derrotado gracias al activismo político de base, en conjunción con un grupo de legisladores valientes de ambos partidos.

Pero Haley Robson, sobreviviente de los abusos de Epstein, declaró a Erin Burnett de CNN que las medidas del martes no significaban el fin para las mujeres que hace mucho tiempo perdieron la confianza en que el Gobierno las protegería. “Tenemos que ser muy honestas con nosotras mismas… Nos queda un largo camino por recorrer”, afirmó.

Pero la presión de la campaña de los supervivientes ahora amenaza con recaer únicamente sobre Trump, después de que la Cámara de Representantes y el Senado actuaran con extraordinaria rapidez para trasladar un tema político explosivo a la Casa Blanca.

Su celeridad podría, al menos momentáneamente, afectar la mente de un presidente que fue salvado dos veces de la destitución en un juicio político por senadores republicanos complacientes.

En uno de los giros más sorprendentes, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien se había opuesto al proyecto de ley desde hacía tiempo antes de que Trump diera marcha atrás, insistió en que el Senado debía introducir modificaciones. Sin embargo, los senadores lo ignoraron y lo enviaron a la Casa Blanca de inmediato.

A menos que Trump y Bondi publiquen los archivos de Epstein de inmediato, la pregunta que ha estado atormentando a Trump durante meses se volverá aún más acuciante: ¿Qué está ocultando?

Un intento del Departamento de Justicia por ganar tiempo —quizás argumentando que los documentos no pueden divulgarse debido a investigaciones en curso— podría frustrar las esperanzas de las víctimas.

Pero también podría significar que Trump nunca escape de una tormenta que, a juzgar por sus arrebatos contra los periodistas, lo está llevando al límite.

Otra estrategia del Departamento de Justicia podría ser publicar innumerables páginas de los archivos de Epstein, pero con detalles, nombres y otra información censurados para evitar incriminar a personas. Sin embargo, eso solo prolongaría la controversia.

No existen pruebas de que Trump haya cometido delito alguno en relación con su antigua amistad con Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019.

El martes, Trump volvió a calificar el asunto como un “engaño” demócrata. Sin embargo, las múltiples menciones del presidente en correos electrónicos enviados por Epstein y recientemente divulgados por el Congreso sugieren la posibilidad de que también se le mencione en documentos en poder del Departamento de Justicia.

Una opción para Bondi podría ser una filtración masiva de documentos que genere sospechas sobre varios hombres prominentes que, según las víctimas, mantenían vínculos con Epstein, con la esperanza de que cualquier mención menor de Trump se viera eclipsada por el escándalo.

Pero como presidente, Trump está bajo la lupa y seguramente atraería la mayor atención, a pesar de haber declarado que siempre supo que Epstein era un tipo repugnante.

Por supuesto, Trump ha convertido su Departamento de Justicia en un brazo de su movimiento político. Así que no sería sorprendente ver revelaciones parciales que no satisfagan a sus críticos.

Pero tal es el halo de intriga que rodea este drama, que no hay garantía de que la gente crea que lo ha divulgado todo. Y los teóricos de la conspiración obsesionados con el caso Epstein jamás quedarán satisfechos.

“La siguiente pregunta es: ¿utilizará Trump otras maniobras para intentar negar al público la información que exige la ley?”, declaró el martes el senador demócrata de Vermont, Peter Welch. “Ya veremos, pero no confío en Trump en ese sentido”.

El representante republicano de Kentucky, Thomas Massie, quien se distanció de Trump para impulsar la aprobación del proyecto de ley que exige la divulgación de los archivos de Epstein, advirtió tras la votación que tomaría medidas si se intentaba impedir la divulgación de las pruebas relacionadas con el caso.

Como último recurso, dijo, podría leer en voz alta en la Cámara los nombres de los presuntos socios del acusado de tráfico sexual. Pero añadió que eso solo ocurriría “si nos encontramos con todos los obstáculos, pero hasta ahora, estamos superando los obstáculos y lo estamos logrando”.

Más allá de la dificultad de los próximos pasos para Trump, están las preguntas sobre cuánto daño político ha sufrido en los últimos días, tanto dentro de su propio partido y base de poder personal como en el país en general.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha ejercido un poder descomunal a través del dominio, o al menos de la percepción de que es todopoderoso.

Nunca siguió a su partido; fue el partido el que lo siguió a él. Pero el mito del poder absoluto se desmoronó este domingo por la noche cuando rectificó su postura inicial de que la Cámara de Representantes debía bloquear el intento de publicar los archivos de Epstein.

El cambio de postura fue un intento de mitigar una inminente derrota política. Pero si su mito de omnipotencia se desmorona, es probable que solo fomente nuevos desafíos a su autoridad. Por supuesto, el instinto de Trump podría ser reaccionar con una conducta constitucionalmente cuestionable.

Este es un momento inusual para Trump. ¿Podría presagiar una nueva fase de su presidencia en la que el Partido Republicano no actúe al pie de la letra siguiendo sus órdenes? ¿O es el caso Epstein —que, al menos al principio, tuvo una importancia desproporcionada para la base conservadora— un hecho aislado?

Una prueba importante para Trump podría llegar pronto: la posible rebelión de los legisladores republicanos por otro asunto: la expiración de los subsidios ampliados de Obamacare, que provocó el cierre del Gobierno.

Algunos legisladores republicanos quieren llegar a un acuerdo con los demócratas sobre este tema, pero el presidente reiteró el martes que se opone a cualquier solución que destine más dinero a las aseguradoras.

El calendario político estadounidense es implacable. Tras las victorias demócratas, mayores de lo esperado, en las elecciones a gobernador de Virginia y Nueva Jersey este mes, los republicanos se muestran cautelosos de cara a las elecciones de mitad de mandato del próximo año.

Además, los recientes ataques de la congresista Marjorie Taylor Greene, antigua aliada de Trump, contra sus viajes por el mundo y su falta de empatía ante los altos precios sugieren que la frustración con el presidente va más allá del caso Epstein.

Sin embargo, Trump es un superviviente, y no solo de dos atentados contra su vida. Logró la mayor remontada política de la historia en 2024 a pesar de una condena penal y tras abandonar el poder en desgracia en 2021 al negarse a aceptar los resultados electorales.

Ningún presidente moderno ha tenido jamás una conexión tan inquebrantable con su base electoral.

La estrategia política más eficaz de Trump ha sido alegar que ha sido perseguido, pero no parece probable que este enfoque funcione ahora que las víctimas de Epstein ofrecen su testimonio públicamente.

Los impactantes avances en el caso Epstein no son un hecho aislado. Han sido unas semanas terribles para Trump. Sus índices de aprobación se han desplomado, especialmente por su gestión de la economía.

En otro posible golpe a su aura de invencibilidad, un juez federal planteó esta semana serias dudas sobre la viabilidad del procesamiento del Departamento de Justicia contra uno de sus enemigos, el exdirector del FBI, James Comey.

Recientemente, la Corte Suprema se mostró escéptica sobre la política arancelaria de Trump, a la espera de un trascendental fallo sobre la autoridad presidencial.

El martes, un tribunal federal impidió que Texas utilizara los nuevos mapas electorales del Congreso, elaborados a petición del presidente, para favorecer la candidatura del Partido Republicano a mantener la mayoría en la Cámara de Representantes en las elecciones del próximo año. (Texas planea apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos).

Esto deja a Trump necesitado de un repunte político, una tarea difícil para una Casa Blanca organizada sobre el principio de la infalibilidad del presidente y para un comandante en jefe que cumplirá 80 años.

Es posible que Trump ya no controle su propio destino político. Los presidentes a menudo se ven superados por los acontecimientos en sus segundos mandatos. El caso más reciente fue el de George W. Bush, cuyo capital político se vio mermado por la guerra de Iraq y el huracán Katrina.

Y el poder simbólico de las víctimas de Epstein, durante mucho tiempo olvidadas, tiene el aspecto de una fuerza política con un impulso imparable.

La muerte de Epstein privó de justicia a muchas de esas mujeres.

Pero el martes, Jess Michaels, una sobreviviente de Epstein, habló sobre cómo vio a los miembros de la Cámara de Representantes sumar sus votos a una victoria de 427-1 que, según le dijo a Jake Tapper de CNN, representaba un compromiso de no “guardar silencio sobre los depredadores poderosos”.

No hay pruebas de conducta delictiva por parte de Trump. Pero su gestión de la crisis de Epstein amenaza ahora con consumir su presidencia.

