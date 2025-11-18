Sentencian a individuo que le dio fentanilo a un hombre que murió por sobredosis en Palm Desert

Lina Robles

Un sujeto de Palm Desert fue sentenciado a seis años en prisión por venderle fentanilo a un hombre que murió el 26 de septiembre del 2022, cuando la policía recibió una llamada reportaba que una persona de 30 años estaba muerta en una vivienda ubicada cerca del Hwy 74 en Palm Desert; durante la investigación determinaron que Brandon Brower perdió la vida por sobredosis de fentanilo y después descubrieron que Gregory Michael Gauto, de 39 años le vendió la droga a la víctima.