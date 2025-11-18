Protestan en inconformidad a asesinatos y desapariciones

Carolina Garcia

MEXICALI, B.C. (KYMA) – En la capital del estado, la protesta dejó al menos tres jovenes que fueron asegurados tras los disturbios generados en la protesta del sábado, sin embargo en la capital del país fueron cerca de 60 con múltiples heridos, la convocatoria de esta movilización fue auto denominada “generación Z” lo que evidencia un malestar y una inconformidad ante la falta de justicia y politicas de gobierno no solo en México sino en Baja California.

El presidente del CCE, Octavio Sandoval, mencionó que debe existir un análisis al interior de los gobiernos a partir de estos pronunciamientos sociales:

“La gente está muy inconforme por la falta de justicia, y por la falta de la esclarecimiento, de hecho Nacionales, como la jovencita, mexicalense que se perdió en Mazatlán, y como el jovencito que se perdió en Mazatlán, y en el caso del asesinato de Carlos Manzo, pues detuvieron y asesinaron o ejecutaron ahí, pero no hay autores intelectuales”

A pesar de ser día inhábil el edificio del poder ejecutivo lucia aún acordonado y con presencia de seguridad privada.