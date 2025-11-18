Continúa cerrada la calle Indian Canyon donde están ampliando el puente cerca de la I-10 en Palm Springs

Lina Robles

Debido a que continúan los trabajos de ampliación del puente de la Indian Canyon que se ubica cerca del freeway 10 en Palm Springs, un tramo de dicha calle continuará cerrada hasta el próximo jueves.

El puente pasará sobre las vías del tren y contará con tres carriles en cada dirección, banquetas, un camellón central con jardinería y realizarán mejoras en el alcantarillado; se estima que la inversión será de $45 millones de dólares.