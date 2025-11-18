Skip to Content
News

Ayer inició la convención de la Asociación de Centros de Salud de California en Palm Springs

By
Published 11:14 am

Lina Robles

La Asociación de clínicas de Salud de California inició su convención y exposición que reúne a los mejores cuidadores, directivos y expertos del sector de la salud que desde ayer están en el Centro de Convenciones de Palm Springs.

La asociación representa a 1,300 centros de enfermería especializada y de atención intermedia en todo el estado.

Dos mil asistentes participan durante cuatro días en sesiones educativas además se hospedan y visitan restaurantes y comercios de Palm Springs y la región.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.