Ayer inició la convención de la Asociación de Centros de Salud de California en Palm Springs

Lina Robles

La Asociación de clínicas de Salud de California inició su convención y exposición que reúne a los mejores cuidadores, directivos y expertos del sector de la salud que desde ayer están en el Centro de Convenciones de Palm Springs.

La asociación representa a 1,300 centros de enfermería especializada y de atención intermedia en todo el estado.

Dos mil asistentes participan durante cuatro días en sesiones educativas además se hospedan y visitan restaurantes y comercios de Palm Springs y la región.