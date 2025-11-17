Skip to Content
Se incendiaron dos troques en gasolinera de Thousand Palms

Published 11:14 am

Lina Robles

Los bomberos trabajaron arduamente para sofocar el incendio de dos semais que estaban estacionados en la gasolinera y trocadero ubicados por la Varner Road cerca de la Ramon Road en Thousand Palms el viernes pasado a la 1:05 de la tarde.

Algunos testigos comentaron que se escucharon unas seis explosiones y estallo el fuego en uno de los troques y luego se extendió al otro semai, pero a la 1:35 de la tarde controlaron el incendio y evitaron que llegara a la gasolinera y a la tienda.

