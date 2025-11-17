Skip to Content
Mujer de 24 años murió durante una volcadura en Indio

Published 5:14 pm

Lina Robles

La policía de Indio reportó una mortal volcadura de un carro ocurrida el sábado pasado a las 2:30 de la madrugada en la calle Jefferson cerca de la Avenida 43 donde una mujer de 24 años salió disparada del vehículo y cuando llegaron los paramédicos ya había muerto.

Se trata de Melany Carbajal residente de Desert Hot Springs.

El área estuvo cerrada has las 5:45 de la mañana mientras los investigadores, la grúa y el forense realizaban su trabajo.

