Las intensas lluvias provocaron deslizamientos, encharcamientos y cierre de importantes calles en el Valle de Coachella

11:14 am

Lina Robles

Las intensas lluvias que cayeron el sábado pasado en el Valle de Coachella provocaron inundaciones, deslizamientos de tierra y el cierre de las calles Indian Canyon, Gene Autry Trail y Vista Chino, por lo que los automovilistas tuvieron que circular por Ramon Road, Dinah Shore y el Hwy 111.

Las inundaciones y los deslizamientos de tierra también provocaron el cierre del área de Varner Road y Date Palm en Cathedral City, donde varios autos se atascaron en el lodo.

La Avenida 50, cerca del Expressway 86 en Coachella fue cerrada y esa misma calle fue clausurada en La Quinta cerca de la calle Washington.

