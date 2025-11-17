En Thousand Palms se inundó un parque de casas rodantes y se vararon varios carros por las lluvias del sábado

Lina Robles

La tormenta del sábado pasado inundó un parque de casas rodantes que se ubica en el área de la Ramon Road y la Avenida Monterey en Thousand Palms donde la lluvia acumulo agua, lodo y basura lo que provoco que los autos no pudieran circular por el lugar, incluso los bomberos rescataron a dos personas que quedaron atapadas en su vehículo.

Mientras que en Palm Springs durante la tormenta estallo un incendio en una casa debido a que se cayeron los cables de la luz y hubo una fuga de gas.

La lluvia provocó el cierre de la Pierson Blvd en Desert Hot Springs