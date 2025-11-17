Skip to Content
News

En Thousand Palms se inundó un parque de casas rodantes y se vararon varios carros por las lluvias del sábado

KYMA
Rebecca Johnson
KYMA
By
Published 11:14 am

Lina Robles

La tormenta del sábado pasado inundó un parque de casas rodantes que se ubica en el área de la Ramon Road y la Avenida Monterey en Thousand Palms donde la lluvia acumulo agua, lodo y basura lo que provoco que los autos no pudieran circular por el lugar, incluso los bomberos rescataron a dos personas que quedaron atapadas en su vehículo.

Mientras que en Palm Springs durante la tormenta estallo un incendio en una casa debido a que se cayeron los cables de la luz y hubo una fuga de gas.

La lluvia provocó el cierre de la Pierson Blvd en Desert Hot Springs

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.