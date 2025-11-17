Skip to Content
El deslizamiento de lodo provocó que unas 30 personas se quedaran varadas en Varner Road en Cathedral City

Lina Robles

La tormenta del sábado pasado provoco momentos de pánico en unas 30 personas que tuvieron que ser rescatadas de sus vehículos vehículos que se quedaron atascados en el área de Varner Road y Date Palm en Catehdral City donde por la lluvia hubo un deslizamiento de lodo el sábado pasado a las 3:15 de la tarde.

Tuvieron que utilizar grúas para sacar los autos y con varias carapilas limpiaron el área, lo bueno que nadie resulto herido, pero varias personas fueron trasladadas en ambulancia para recuperarse del frio.

El área fue reabierta ayer por la tarde después que removieron el lodo y piedras.

