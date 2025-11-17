CVUSD entrega mil pavos de manera gratuita a la comunidad, y entregará 500 más este viernes en Oasis

Juan Montesló

Puesto que el día del acción de gracias se acerca muchas instituciones realizan eventos para regalar pavos, como es el caso del Distrito Escolar Unificado del Valle de Coachella, que por segundo año consecutivo entregaron pavos totalmente gratis a la comunidad que rodea sus escuelas.

Con un aumento significativo y acompañados de una caja de vegetales e ingredientes complementarios patrocinadas por Aziz Farm, a quienes la superintendente Frances Esparza agradece por realizar las donaciones,

“Este año estamos dando mil, el año pasado nomás dimos 600, este año estamos dando 400 más, tenemos como diez compañías que nos han ayudado este año para poder hacer esto posible”, señaló Esparza.

Conversamos con algunos voluntarios que hicieron posible este evento, a quienes les cuestionamos como fue que surgió su interés por realizar trabajo comunitario, a lo que nos respondieron, haber sido invitados por el club escolar “migrante” de la preparatoria Desert Mirage,

“Estamos regalando pavos y unas pocas otras cosas para la comunidad de Coachella Valley”, comentó Christopher Lino, estudiante y voluntario en el evento.

“Mi motivo es ayudar a mi comunidad y también agarrar unas pocas horas de servicio comunitario porque se ve bien en las aplicaciones del colegio también”, expresó Jonas Duarte, miembro del club migrante y voluntario.

Puesto que la comunidad estudiantil del este del Valle de Coachella es muy grande y se encuentra dispersada de manera atípica, se realizara una segunda entrega el día viernes en la escuela Oasis Elementary School entregaran 500 pavos más.