Familias conocen de cerca a la policía de Calexico

Carolina Garcia

CALEXICO, Calif. (KYMA) – Por primera ocasión, la policía de Calexico abrió sus puertas para que residentes, familias y niños acudieran a conocerlos más de cerca y mostrar el rostro humano de quien trabaja para la seguridad de la comunidad.

Armando Orozco, jefe de la policía mencionó que decidieron mover el evento que se realiza a nivel nacional en el agosto por las altas temperaturas buscando un clima agradable para las y los asistentes.

“Para que vean que no son extraños, que son como ellos que son sus hermanos, son sus hermanas, sus papás, sus mamá, sus hijos que son igual como el pueblo y así pueden venir conocer y platicar pueden mirar en qué se están usando sus recursos y cosas de la CIUDAD Qué tipo de programas hay si tienen problemas para platicar, y pues en confianza”

Por primera ocasión una patrulla de la policía municipal fue llevada, un hecho histórico que muestra la hermandad de las corporaciones de ambas ciudades.Acudieron diversas agencias del condado además de policias locales.