Retiro de visa al alcalde de cesar san luis mexico ivan sandoval

Abigahil Padilla

SAN LUIS, Ariz. (KYMA) – El jueves 13 de noviembre de 2025, el alcalde de San Luis Río Colorado, Sonora, César Iván Sandoval Gámez fue retenido por agentes de la U.S. Customs and Border Protection (CBP) en la garita de cruce hacia San Luis, Arizona cuando intentaba ingresar a Estados Unidos.

Durante ese proceso la autoridad estadounidense le retiró (revoco) su visa. estuvo sujeto al procedimiento durante aproximadamente cinco horas antes de regresar a México.

Sandoval explicó que él se dirigía a una reunión de carácter binacional, para la firma de un convenio de colaboración ambiental entre San Luis Río Colorado y autoridades en Arizona. En ese momento, fue enviado a una revisión secundaria por la CBP. Según su versión, la revocación de su visa se debió a una “cuestión administrativa” y no a una investigación en su contra, ni en México ni en el extranjero.