Residentes de Mecca emiten llamado de auxilio al condado de Riverside por problema de contaminación de planta de energía

Juan Montesló

Mecca-North Shore, Calif. (KUNA) – Un grupo ciudadano conocidos bajo el nombre de “Valle de Coachella unidos por un mejor medio ambiente” tomó la decisión de asistir a la reunión del concejo comunitario Mecca-North Shore para solicitar públicamente a sus miembros que demanden transparencia al condado de Riverside respecto a cuando y como será limpiada la zona que alberga la planta de energía “Desert view power”.

Algunos de los comentarios emitidos por residentes de Mecca señalan lo siguiente:

“Muchas juntas, mucho todo, pero nada más puras promesas. nunca hemos sabido en realidad qué es lo que están diciendo, o qué es lo que están haciendo, o si todavía están ahí operando, o ya está solo ahí”.

“Quisiera que Riverside county, el supervisor Manuel Perez nos ayudara y nos diera una mano para poder ya estar un poquito más tranquilos, porque nomás nos dicen que sí van a venir o que están haciendo algo, pero no miramos nada”.

“Muchos contaminantes que levanta el aire y nos lo avienta para allá, para la vecindad”.

Durante los últimos años la planta estuvo bajo un constante monitoreo por su falta de control en emisión de residuos contaminantes, que según la EPA excedieron repetidamente los limites.

“Esos 30 años, tiró todos sus desperdicios de la planta en ese pedazo de tierra, que viene siendo como ceniza, waste water y todo eso”, comentó Jose Guadalupe Becerra, exempleado de la planta y residente de Mecca.

En la reunión los residentes buscaron contactarse directamente con el supervisor del condado V. Manuel Perez, por lo que nosotros intentamos apoyarlos en el acto, sin obtener respuesta.

