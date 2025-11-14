Joven de 21 años sentenciado por complicidad en homicidio en Indio en 2022

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – Un joven de 21 años fue declarado culpable y sentenciado de inmediato por su complicidad en un homicidio ocurrido en Indio en 2022.

Isaac Anthony Martinez fue hallado culpable el viernes de complicidad en un delito grave que buscaba la fuga del autor principal. Fue sentenciado a un año y cuatro meses de prisión.

Martinez fue arrestado el 5 de septiembre. El presunto homicida, Efren David Bracamonte, de 21 años, fue arrestado días después. Ambos fueron acusados en relación con un tiroteo mortal ocurrido en diciembre de 2022.

Bracamonte fue acusado de homicidio. Su próxima comparecencia ante el tribunal está programada para el 10 de diciembre.

El tiroteo ocurrió la madrugada del 23 de diciembre de 2023 en la calle Grace, cerca de la intersección de la calle Jackson y la autopista 111. La policía informó que Steven Matthew Sanchez, de 44 años, falleció en el lugar a causa de múltiples heridas de bala.