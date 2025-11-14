Casinos Agua Caliente, patrocinador principal de la celebración del orgullo LGBT+ Days en Cathedral City

Luis Medina

CATHEDRAL CITY, Calif. (KUNA) – Funcionarios de Cathedral City anunciaron hoy que Casinos Agua Caliente será el patrocinador principal de la décima edición de la celebración del orgullo LGBT+ Days, programada para el próximo año.

“Los Días LGBT+ de Cathedral City son más que un festival: son un poderoso recordatorio del legado de inclusión de la ciudad y una forma alegre de dar inicio a la temporada del Orgullo en todo el estado”, dijo Michael Westman, gerente de marketing de Montage Agency.

El evento se llevará a cabo del 6 al 8 de marzo de 2026. Contará con entretenimiento en vivo, programación comunitaria, presentaciones drag, artesanos locales, homenajes especiales, una carrera de camas y un desfile.

“Para Casinos Agua Caliente es un honor continuar apoyando los Días LGBT+ de Cathedral City, especialmente en este año tan especial de su décimo aniversario”. “Esta celebración encarna el espíritu de inclusión, creatividad y conexión del Valle de Coachella”, declaró Pearl Aguinaldo, vicepresidenta de marketing de Agua Caliente Casinos.

Las actualizaciones y los anuncios se publicarán en www.cathedralcitylgbtdays.com.