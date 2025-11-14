Bomberos controlan incendio que afectó a dos camiones en gasolinera de Thousand Palms

Luis Medina

THOUSAND PALMS, Calif. (KUNA) – Los bomberos lograron controlar un incendio que dañó dos camiones en una gasolinera de Thousand Palms el viernes por la tarde.

El incendio se reportó alrededor de la 1:05 p.m. en la gasolinera Flying J de Varner Road.

La Patrulla de Caminos de California (CHP) informó que dos camiones estacionados en los surtidores se incendiaron, al igual que la marquesina, la estructura que los cubre. El edificio no se incendió.

El incendio fue controlado por completo a la 1:35 p.m., según CAL FIRE. Se mantendrán recursos en el lugar para realizar una revisión exhaustiva.

No se dispone de detalles sobre la causa del incendio.

Según la CHP, los agentes están controlando el tráfico en las intersecciones de Varner y Ramon, y Ramon y Manufacturing.