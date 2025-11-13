Tres sospechosos arrestados, acusados de robo mayor en un incidente de hurto en una tienda de Indio

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – Tres hombres enfrentan cargos por robo mayor tras un incidente de hurto en una tienda de Indio el martes.

La policía de Indio informó que un empleado de un negocio ubicado en la cuadra 42000 de la calle Jackson reportó que tres hombres robaron varios artículos del establecimiento alrededor de las 11:30 a. m. y huyeron del lugar en su automóvil.

Tras una búsqueda, los agentes encontraron a los tres hombres en el vehículo sospechoso en una gasolinera en la cuadra 44000 de Golf Center Parkway. Al ser abordados, dos de los hombres huyeron del auto, mientras que el tercero permaneció en el lugar.

Ambos sospechosos cruzaron corriendo la autopista I-10 y uno fue capturado por los agentes tras una breve persecución. Los agentes encontraron al otro hombre escondido entre la maleza en la zona de lavado al este de Golf Center Parkway.

La policía recuperó mercancía robada en el auto sospechoso, con un valor superior a $4,500, y la devolvió al negocio.

La policía informó que los sospechosos fueron arrestados e ingresados en el Centro de Detención John Benoit en Indio por cargos de robo agravado.

Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que se comunique con el Departamento de Policía de Indio al (760) 391-4057 o que llame a Crime Stoppers de forma anónima al (760) 341-STOP.