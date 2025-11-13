Tres personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, en un accidente en Palm Springs

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – Un choque de tráfico provocó el cierre de una carretera cerca de la intersección de Ramon Road y El Placer en Palm Springs la tarde del jueves.

No se disponía de detalles sobre el accidente de inmediato; sin embargo, la policía de Palm Springs confirmó que dos vehículos estuvieron involucrados.

La policía informó que tres personas resultaron heridas en el accidente, una de ellas en estado crítico.

Las carreteras permanecieron cerradas durante varias horas, pero se reabrieron a las 3 p.m.

La policía indicó que, por el momento, no parece que las drogas o el alcohol hayan sido un factor en el accidente.

Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este choque que se comunique con la División de Tráfico del Departamento de Policía de Palm Springs al 760-323-8125.