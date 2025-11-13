Regresa el Festival de Cine de San Luis

Abigahil Padilla

SAN LUIS, Ariz. (KYMA) – El festival de cine de la ciudad de San Luis, Arizona, el San Luis Film Festival celebra en 2025 su 14.ª edición, programada del 18 al 21 de noviembre de 2025.

Este año, el festival tendrá lugar en las instalaciones de Prep Tech High School, donde se proyectará una cartelera diversa y atractiva, abierta al público en general, con entrada gratuita y un espíritu de convivencia. un evento que, año con año, consolida su papel como una de las plataformas culturales más importantes del suroeste de Estados Unidos. el festival tiene como misión principal impulsar la cultura y las artes mediante el cine independiente, acercando historias de distintas partes del mundo a una audiencia diversa y bilingüe que habita esta región fronteriza.

presentará una selección de películas que invitan a reflexionar, soñar y disfrutar del arte cinematográfico. Según la programación oficial publicada en sanluisfilmfestival.com, las proyecciones se realizarán a las 6:00 p.m. cada noche, con una cartelera que incluye títulos destacados como: Pedro Páramo, The Green Door, Impostores y Dreams.

Además de las proyecciones cinematográficas, el evento incorpora una noble causa comunitaria: el San Luis Film Festival Food Drive, una colecta de alimentos destinada a apoyar a familias necesitadas de la región.

Durante los días del festival, los asistentes podrán donar productos no perecederos como latas de comida, arroz, frijol, aceite, cereal, pasta, harina y otros artículos básicos. A cambio, podrán disfrutar de una función de cine gratuita, combinando el placer del arte con la satisfacción de ayudar.