Palm Springs aprueba complejo de rascacielos de uso mixto

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – El Ayuntamiento de Palm Springs votó el miércoles en contra de la apelación presentada por un grupo de residentes que buscaban detener el proyecto del complejo hotelero y de condominios Nexus, allanando así el camino para que este controvertido proyecto siga adelante.

La apelación impugnaba la aprobación previa del proyecto de uso mixto por parte de la Comisión de Planificación. Los opositores argumentan que el desarrollo de Nexus alteraría el carácter de la ciudad.

El Ayuntamiento cita el cumplimiento de los requisitos de uso de suelo de la Sección 14.

El complejo hotelero y de condominios Nexus incluirá un edificio de siete pisos y otro de nueve, convirtiéndose en el edificio más alto de la ciudad con casi 30 metros de altura.

Los residentes que se oponen al proyecto expresan su decepción con la decisión.

Manténgase al tanto de esta noticias y mas en Telemundo15.com