Migrante rumano lesionado al intentar cruzar a EU

Carolina Garcia

Mexicali, Baja California (t3)- Un migrante masculino proveniente de Rumania de 30 años de edad, resultó con un fractura en el tobillo y lesión en la espalda, luego de que cayera de varios metros de altura cuando intentaba cruzar el lunes pasado a Estados Unidos, en un punto cercano a Ocotillo y el cerro del Centinela.

El migrante fue auxiliado por la guardia nacional, bomberos y Cruz Roja, sin embargo fue personal de la Border Patrol la que notificó a autoridades mexicanas, que un migrante se encontraba herido en dicho punto.

“afortunadamente logramos entrar hasta donde estaba la persona con apoyo de guardia Nacional trasladada a ambulancia pero tuvieron que cargarla como unos 120 m hasta donde estaba la unidad de nosotros” dijo César Bojórquez coordinador de Cruz Roja.

El migrante fue llevado al Hospital General de Mexicali, además de que presentaba lesiones se encontraba deshidratado, pero ninguna de estas condiciones puso en riesgo su vida, ya que fue rescatado rapidamente, se presume que desde la mañana del lunes se encontraba en el lugar.