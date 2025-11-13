Hombre de Palm Springs acusado de agresión sexual a una menor; la policía cree que podría haber más víctimas

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – Un hombre de Palm Springs fue acusado de agredir sexualmente a una menor de edad, además de estar implicado en varios otros casos de contacto con menores ofreciéndoles sustancias ilegales a cambio de sexo, según anunciaron las autoridades el lunes.

Jesse James Garcia-Airada, de 28 años, fue arrestado el jueves por la mañana en la zona de South Palm Canyon y Linden Way. Investigadores de la comisaría de Thermal también ejecutaron una orden de registro en la residencia de Garcia-Airada, ubicada en la cuadra 2800 de Lawrence Crossley Road.

El arresto de Garcia-Airada se produjo tras la denuncia inicial de agresión sexual en mayo de 2025.

“Durante la investigación, se descubrió que el sospechoso había contactado a varias menores de edad y les ofrecía sustancias ilegales a cambio de sexo. Los investigadores lograron identificar a varias víctimas menores de edad en todo el condado de Riverside”, indica un comunicado de prensa de la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside.

García-Airada fue ingresado en el Centro de Detención John Benoit sin derecho a fianza y enfrenta cargos por abuso sexual de menores, además de otros delitos relacionados con abuso sexual infantil.

Los investigadores de la Oficina del Sheriff de Riverside creen que podría haber más víctimas y solicitan a cualquier persona que tenga información adicional que se comunique con la investigadora Christine Davis-Arden en la Estación del Sheriff de Thermal llamando al (760) 863-8990.

También se puede informar de forma anónima a través de Crime Stoppers al (760) 341-STOP (7867).