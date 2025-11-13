Hombre de Palm Desert sentenciado por suministrar dosis letal de fentanilo a un hombre de 30 años

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – Un hombre de Palm Desert fue sentenciado a prisión por suministrar una dosis letal de fentanilo a un hombre de 30 años en 2022.

Gregory Michael Gauto, de 39 años, fue declarado culpable de homicidio voluntario el jueves y sentenciado de inmediato a seis años de prisión.

El caso se remonta al 26 de septiembre de 2022, cuando agentes respondieron a un reporte de un hombre muerto en la cuadra 46900 de la Ruta Estatal 74. El hombre, identificado en documentos judiciales como Brandon Brower, fue encontrado muerto por una presunta intoxicación con fentanilo.

Tras realizar la investigación inicial, los agentes transfirieron la investigación al Equipo de Investigación de Muertes por Sobredosis y Narcóticos de la Oficina de Investigaciones Especiales, según el investigador principal Robert Cornett del Departamento del Sheriff del Condado de Riverside.

Tras realizar la investigación inicial, los agentes remitieron el caso al Equipo de Investigación de Muertes por Sobredosis y Narcóticos de la Oficina de Investigaciones Especiales, según Cornett.

De acuerdo con una declaración jurada presentada por Cornett para solicitar la orden de arresto contra Gauto, los investigadores examinaron un teléfono celular y encontraron mensajes de Brower solicitando pastillas de fentanilo a una mujer no identificada. Cuando ella le dice que está atrapada en Palm Springs, Brower supuestamente comienza a llamar a Gauto.

“Había mensajes que coincidían con que Gregory condujo hasta la casa de Brandon para intercambiar fentanilo por Klonopin”, alegó Cornett en la orden judicial. “Los mensajes muestran que Gregory llegó a la casa de Brandon y le entregó el fentanilo”. Gregory incluso le dice a Brandon: «Ten cuidado».

Según Cornett, Brower había borrado todos los mensajes de su teléfono, pero el software del departamento recuperó algunos. Supuestamente, Gauto también estuvo en el apartamento de Brower a las 4:16 a. m. del 26 de septiembre de 2022, según los servicios de localización.

Durante un interrogatorio, Gauto supuestamente mencionó que estuvo en el apartamento de Brower esa mañana y que este le dio Klonopin, dijo Cornett. También mencionó que uno de sus amigos murió por fentanilo, lo cual fue confirmado por la Oficina del Médico Forense.

Cornett dijo que además encontró registros de mensajes anteriores en los que Gauto supuestamente decía que dos o tres de sus amigos murieron por fentanilo en los años anteriores, antes de que Brower recibiera la dosis letal.

Según los registros penitenciarios, Gauto fue arrestado el 7 de junio de 2023 cerca de la intersección de Plaza Way y la autopista 111 en Palm Desert. Fue ingresado en la cárcel John Centro de Detención J. Benoit en Indio, donde permanece detenido con una fianza de 1 millón de dólares.