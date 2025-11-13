El Distrito de Riego Imperial  recomienda prepararse ante la tormenta en todo el Valle de Coachella

Luis Medina

LA QUINTA, Calif. (KUNA) – Ante la llegada de una tormenta al Valle de Coachella esta semana, las autoridades del Distrito de Riego Imperial (IID) informaron hoy que estarán preparadas para responder a cualquier posible interrupción del servicio.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), los meteorólogos pronostican fuertes lluvias con ráfagas de viento en la región a partir del jueves por la noche.

Se mantiene vigente una alerta por inundaciones desde las 4:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. del sábado, incluyendo las ciudades de Cathedral City, La Quinta, Coachella, Indio, Palm Desert y Palm Springs.

En el Valle de Coachella, las temperaturas máximas alcanzarán los 80 °F el jueves, con mínimas nocturnas cercanas a los 60 °F. Para el resto de la semana, las máximas diurnas rondarán los 60 °F y las mínimas nocturnas los 50 °F. El mayor potencial de lluvias intensas se dará el sábado, con un 80 % de probabilidad de precipitaciones de entre 6 y 12 mm, según el NWS.

Los responsables de IID indicaron que las cuadrillas responderán a cualquier corte o interrupción del suministro eléctrico si las condiciones son lo suficientemente seguras para trabajar.

“Los clientes pueden tener la tranquilidad de que IID se está anticipando a la situación y trabajando para minimizar los impactos y las interrupciones del servicio que podrían ocurrir debido a la tormenta prevista”, declaró Matt Smelser, gerente de energía de IID.

Las autoridades recomiendan a los residentes lo siguiente para estar preparados ante la tormenta:

— Tenga listo un kit de emergencia con linternas, pilas, agua embotellada, medicamentos, una radio a pilas y un reloj de cuerda;

— Cargue sus dispositivos esenciales, incluyendo teléfonos y tabletas;

— Familiarícese con el panel de servicio y el interruptor principal;

— Pode los árboles y despeje los escombros de las líneas eléctricas; y

— Evite usar equipos eléctricos al aire libre.

Los clientes pueden reportar cortes de luz a través de la aplicación móvil de IID, comunicándose con el servicio al cliente al 800-303-7756 o visitando www.iid.com/outage.