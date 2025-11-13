Detienen a sospechoso de apuñalamiento tras un enfrentamiento de varias horas en Indio

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – Dos personas, incluyendo a un sospechoso buscado, fueron detenidas tras un enfrentamiento de varias horas en Indio el jueves.

La policía informó que un testigo vio a un sospechoso buscado alrededor de las 10:30 a.m. cerca de Sun Gold y la avenida Valencia. El sospechoso, un hombre de 30 años, era buscado por presuntamente golpear a su hermano en la cabeza con una barra de hierro y apuñalarlo varias veces con un cuchillo.

Agentes del Departamento de Policía de Indio (IPD) rodearon la residencia donde se creía que se encontraba el sospechoso. Los agentes intentaron comunicarse con él en repetidas ocasiones mediante una táctica de “rodeo y comunicación”, pero el sospechoso no salió de la residencia, lo que resultó en un enfrentamiento con la policía.

El equipo SWAT de Desert Regional respondió y colaboró en los esfuerzos para detener al sospechoso de forma segura.

Alrededor de la 1:30 p.m., el sospechoso salió de la residencia y fue detenido sin incidentes. Las carreteras de la zona estuvieron cerradas, pero todas se reabrieron a las 14:00.

La policía informó que la víctima del apuñalamiento permanece estable en el hospital. El sospechoso enfrenta cargos por intento de homicidio.

Quien tenga información sobre este incidente, favor de comunicarse con el Departamento de Policía de Indio al (760) 391-4057 o llamar a Crime Stoppers de forma anónima al (760) 341-STOP.