Después de pagar una fianza salió libre un ex policía de Desert Hot Springs sospechoso de usar fuerza excesiva con un adolescente

Las autoridades informaron que después de pagar una fianza de $30 mil dolares, salió libre un exagente de la policía de Desert Hot Springs quien fue arrestado después de concluir una investigación por un robo ocurrido el 8 de noviembre del año pasado en la high school ubicada por Pierson Blvd.

Al llegar la policía cuatro adolescentes huyeron y al capturarlos el exagente Johnny Acosta supuestamente uso fuerza excesiva con uno de los jóvenes y el viernes pasado arrestaron al expolicía quien regresará a corte el 19 de diciembre.

