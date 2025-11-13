Cierre de Indian Canyon en el arroyo del 17 al 20 de noviembre por obras de ampliación de puente
Luis Medina
PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – N Indian Canyon Drive permanecerá completamente cerrada entre Palm Springs Station Road y Garnet Avenue la próxima semana debido a obras de ampliación y construcción de puente.
El cierre se ubica cerca de la Interestatal 10, una vía principal de acceso a Palm Springs.
El cierre comenzará a las 2:00 a. m. del lunes 17 de noviembre y finalizará el jueves 20 de noviembre, según informó la ciudad.
Las autoridades municipales indicaron que se mantendrá el acceso para vehículos de emergencia a través de la zona de obras durante todo el período de cierre.
Se solicita a los viajeros utilizar rutas alternas para evitar la congestión vehicular. Se prevén demoras en las zonas afectadas.