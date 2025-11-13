Alerta Plateada emitida para mujer de Rancho Mirage desaparecida desde el miércoles por la noche

Luis Medina

RANCHO MIRAGE, Calif. (KUNA) – Una mujer de 68 años de Rancho Mirage ha sido reportada como desaparecida, lo que ha motivado la emisión de una Alerta Plateada por parte de la Patrulla de Caminos de California (CHP).

Jeri Chamberlain, de 67 años, fue vista por última vez el miércoles a las 10:20 p.m. en la zona de Mirage Cove Drive y Peterson Road.

Se la describe como de 5 pies, pesa 124 libras, cabello gris y ojos color avellana. La última vez que fue vista, vestía un vestido amarillo de verano.

Se cree que Chamberlain se encuentra a pie.

Si la ve, la CHP le pide que llame al 911.