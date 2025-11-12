Una “tormenta caníbal” del Sol generó auroras; otra ronda está en camino

Por Ashley Strickland, CNN

Deslumbrantes auroras maravillaron a los observadores del cielo la noche del martes, incluso en estados del sur de EE.UU. como Florida, donde rara vez aparecen, y se esperan más exhibiciones como estas nuevamente el miércoles a medida que las tormentas solares generadas por el Sol continúan llegando a la Tierra.

Fuertes condiciones de tormenta geomagnética —impulsadas por intensas erupciones solares— están en curso, informó el Centro de Predicción del Clima Espacial del Servicio Meteorológico Nacional. Actualmente clasificado como G3 en una escala del 1 al 5 para indicar la gravedad, el evento podría alcanzar condiciones severas, o G4, con la posibilidad de un clima solar más extremo, según el centro. También se pronostica un G4 para el jueves, y la parte norte de EE.UU. también podría ver auroras mañana por la tarde, dijo Shawn Dahl, pronosticador del centro.

Además de crear auroras, las tormentas geomagnéticas pueden interrumpir las comunicaciones, la red eléctrica y las operaciones satelitales. El Centro de Predicción del Clima Espacial dijo que notificó a los operadores de la red eléctrica y de satélites en EE.UU. para que puedan prepararse. Mientras tanto, los operadores en el Reino Unido también vigilan de cerca la actividad solar en caso de posibles impactos.

“Nuestros datos sugieren que este evento podría ser una de las tormentas más grandes que hemos visto en 20 años”, dijo la Dra. Gemma Richardson, especialista en riesgos del Servicio Geológico Británico.

El Servicio Geológico Británico cree que la actividad solar actual podría conducir a una G5, o una tormenta geomagnética extrema, el nivel más alto. La encuesta también calificó el evento del martes como una “tormenta caníbal” que interrumpió las comunicaciones y la precisión de los satélites GPS.

“El lunes, dos eyecciones de masa coronal se elevaron del Sol con unas pocas horas de diferencia”, explicó el equipo de geomagnetismo de la agencia en un correo electrónico. “La primera se movía más lentamente que la segunda… por lo que la segunda alcanzó a la primera y se fusionaron cuando llegaron a la Tierra. De ahí el término ‘canibalizada’, ya que la segunda se tragó a la primera”.

Las eyecciones de masa coronal (CME por sus siglas en inglés), son grandes nubes de gas ionizado llamado plasma y campos magnéticos que erupcionan de la atmósfera exterior del Sol. Cuando estos estallidos se dirigen a la Tierra, pueden causar grandes perturbaciones en el campo magnético de la Tierra, lo que resulta en tormentas geomagnéticas.

Entre los que sienten los efectos de la tormenta se encuentra la compañía Blue Origin de Jeff Bezos. Se esperaba que la compañía lanzara la misión Escapade de la NASA —satélites gemelos destinados a un largo viaje a Marte— a bordo de su cohete New Glenn el miércoles. Pero el aumento de la actividad solar bloqueó un intento de lanzamiento por ahora.

“Actualización NG-2: New Glenn está listo para el lanzamiento. Sin embargo, debido a la actividad solar muy elevada y sus posibles efectos en la nave espacial ESCAPADE, la NASA pospone el lanzamiento hasta que mejoren las condiciones del clima espacial. Actualmente estamos evaluando oportunidades para establecer nuestro próximo lanzamiento”, según una publicación de Blue Origin en la plataforma de redes sociales X.

Una ráfaga de actividad alrededor de nuestro Sol está causando las tormentas. Tres erupciones de clase X, el tipo más intenso de erupción solar, se han liberado del Sol esta semana, seguidas de una serie de eyecciones de masa coronal.

El reciente aumento de actividad proviene de una región activa de manchas solares en el Sol llamada AR 14274, según Ryan French, físico solar del Laboratorio de Física Atmosférica y Espacial de la Universidad de Colorado Boulder.

“AR 14274 todavía tiene el potencial de producir más erupciones solares de clase X”, dijo French. “Sin embargo, la región ahora está girando y alejándose de nosotros, por lo que las erupciones de futuras llamaradas son cada vez menos propensas a golpearnos a medida que pasan los días”.

Una erupción de clase X liberada el martes creó una gran tormenta de partículas solares, la más grande desde 2005, según el Servicio Geológico Británico. La actividad solar del martes también creó el campo geoeléctrico medido más grande desde que comenzaron los registros de la agencia en 2012.

Las perturbaciones en el campo magnético de la Tierra pueden llegar al suelo, lo que desencadena electricidad en las rocas y esencialmente crea un campo eléctrico en el suelo. “Esto suele ser minúsculo, del orden de 0,001 voltios por kilómetro, pero durante las tormentas geomagnéticas puede ser mucho mayor”, señaló el equipo de la encuesta.

El martes, los expertos documentaron un valor de 3,5 voltios por kilómetro en las Islas Shetland, frente a la costa de Escocia, un número inusualmente grande que “no se había registrado antes”, según el equipo de la agencia geológica.

Los grandes campos geoeléctricos pueden interferir con los transformadores e incluso pueden hacer que se apaguen o se sobrecalienten.

El sol tiene un ciclo de 11 años de actividad creciente y menguante. Los heliofísicos creen que el tope, llamado máximo solar, ocurrió en octubre de 2024.

“Aunque todavía estamos en un período de actividad solar elevada, estamos entrando en la fase de declive del ciclo solar”, dijo French. “(Aunque) las manchas solares y las erupciones solares son menos frecuentes durante este tiempo, este es el período en el que suelen ocurrir las erupciones solares más fuertes”.

El aumento de la actividad solar crea auroras que se mueven alrededor de los polos de la Tierra, conocidas como auroras boreales y auroras australes. Cuando las partículas energizadas de las eyecciones de masa coronal alcanzan el campo magnético de la Tierra, interactúan con los gases de la atmósfera para crear luces de diferentes colores en el cielo.

Los pronosticadores del Centro de Predicción del Clima Espacial creen que la llegada de las dos primeras de tres eyecciones de masa coronal anticipadas causó el despliegue de las auroras del martes por la noche.

“Una de ellas tuvo un impacto mucho más fuerte de lo que hubiéramos imaginado originalmente”, dijo Dahl.

Cuando las tormentas alcanzan los satélites estacionados a más de 1,6 millones de kilómetros de la Tierra, los pronosticadores pueden medir su velocidad, la fuerza del campo magnético y la orientación magnética, dijo.

“¿Apunta opuesto a la Tierra, o igual que la Tierra?”, dijo Dahl. “Si se vuelve opuesto a la Tierra, entonces la actividad escala muy rápidamente, y esos niveles de tormenta pueden aumentar drásticamente muy rápido. Eso es lo que pasó anoche”.

La tercera tormenta solar llegaría a la Tierra el miércoles por la tarde, lo que probablemente desencadenará más actividad auroral que será visible en todo el país esta noche. E incluso si los coloridos despliegues no parecen evidentes a simple vista, los sensores de las cámaras fotográficas y de los teléfonos celulares pueden captarlos.

Para aquellos en áreas con cielos oscuros y despejados, estén atentos a las auroras, que podrían descender de nuevo muy al sur sobre EE.UU. En el Reino Unido, los observadores del cielo en Escocia, el norte de Inglaterra e Irlanda del Norte también tienen buenas posibilidades de verlas, según la agencia.

La última tormenta G5 en golpear la Tierra ocurrió en mayo de 2024.

La tormenta fue histórica, pero afortunadamente no alcanzó el nivel del Evento Carrington de 1859, que causó que las estaciones telegráficas produjeran chispas y se incendiaran, y sigue siendo la tormenta geomagnética más intensa jamás registrada.

Durante la tormenta geomagnética de mayo de 2024, la empresa de tractores John Deere informó que algunos clientes que dependían del GPS para la agricultura de precisión experimentaron una interrupción. Pero en su mayor parte, los operadores de la red eléctrica y de satélites mantuvieron los satélites en orden y correctamente en órbita y gestionaron la acumulación de intensas corrientes geomagnéticas en los sistemas de la red.

Antes de mayo de 2024, la última tormenta G5 en golpear la Tierra ocurrió en 2003, lo que resultó en cortes de energía en Suecia y daños a los transformadores de energía en Sudáfrica.

El reciente estallido de actividad le recordó a French la severa tormenta geomagnética que llegó a la Tierra en octubre de 2024. La tormenta del martes por la noche se registró como la tercera tormenta solar más fuerte del ciclo solar actual, indicó French.

