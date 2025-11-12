Obesidad, diabetes y edad podrían ser claves para residencia en EU

Carolina Garcia

CALEXICO, Calif. (KYMA) – Con mayor rigor serán analizados los perfiles de extranjeros que soliciten una residencia en Estados Unidos, recientemente se otorgó una instrucción para personal que labora dentro de los consulados de este país para negar visas por razones medicas donde se incluyan a enfermedades como hipertensión, diabetes, obesidad e incluso la edad.

El especialista, Edgar Castro, comentó a Telemundo que esto podría operar a través del poder discrecional con el que cuentan los oficiales:

“Pudieran tomarlo, no a fin de cuentas el oficial tienen poder discrecional, el cual pues ellos emiten su poder de discreción si te otorgan o no te otorgan una visa”

Es importante mencionar que actualmente se revisan historiales de vacunas así como se realizan análisis medicos básicos a los solicitantes.