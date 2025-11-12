Skip to Content
Mujer en silla de ruedas muere atropellada en Yucca Valley; se reporta un accidente fatal similar horas después

Luis Medina

YUCCA VALLEY, Calif. (KUNA) – Una mujer de 55 años que se desplazaba en una silla de ruedas eléctrica fue atropellada y murió la semana pasada en Yucca Valley. El accidente ocurrió alrededor de las 2 p.m. del 6 de noviembre en la intersección de Airway Avenue y Primrose Drive.

Según la Estación Morongo Basin del Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino, la investigación reveló que un vehículo no identificado que circulaba por Primrose Drive impactó a una mujer que se desplazaba en silla de ruedas eléctrica al otro lado de Airway Avenue.

La mujer y su perro salieron despedidos de la silla de ruedas. El vehículo responsable huyó del lugar y fue visto circulando hacia el sur por Airway Avenue en dirección a Yucca Trail.

Los paramédicos la trasladaron al Centro Médico Regional Desert en Palm Springs, donde posteriormente falleció a causa de sus heridas.

Cualquier persona que tenga información relacionada con esta investigación puede comunicarse con la Estación de Morongo Basin del Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino al (760) 366-4175. Quienes deseen permanecer en el anonimato pueden comunicarse con We-Tip al 1-800-78-CRIME (27463) o visitar wetip.com.

Este fue el segundo accidente del día en Yucca Valley donde una persona en silla de ruedas fue atropellada y falleció. Casi cuatro horas después del accidente en Airway Avenue, una mujer de 81 años en silla de ruedas eléctrica falleció en la intersección de Yucca Trail y Frontera Avenue, aproximadamente a una milla del lugar del primer accidente.

El conductor permaneció en el lugar del segundo accidente y está cooperando con la investigación, informaron las autoridades.

