Skip to Content
News

La tribu Cauhilla donó pavos a Martha’s Kitchen para la cena de Acción de Gracias

By
New
Published 11:14 am

Lina Robles

Con la finalidad de ayudar a Martha’s Kitchen a servir la comida de Acción de Gracias a las personas de bajos ingresos, la tribu Cahuilla dueña de casinos en el Valle de Coachella le dono 150 pavos que serán cocinados en Martha’s Kitchen de Indio y serán servidos de 9 de la mañana a 2 de la tarde a cualquier persona que no tenga un lugar donde compartir un plato de comida caliente el jueves 27 de noviembre.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.