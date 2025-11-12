La tribu Cauhilla donó pavos a Martha’s Kitchen para la cena de Acción de Gracias

Lina Robles

Con la finalidad de ayudar a Martha’s Kitchen a servir la comida de Acción de Gracias a las personas de bajos ingresos, la tribu Cahuilla dueña de casinos en el Valle de Coachella le dono 150 pavos que serán cocinados en Martha’s Kitchen de Indio y serán servidos de 9 de la mañana a 2 de la tarde a cualquier persona que no tenga un lugar donde compartir un plato de comida caliente el jueves 27 de noviembre.