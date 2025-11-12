Joven de 22 años de Arizona muere tras accidente en la I-10 en Thermal 

Luis Medina

THERMAL, Calif. (KUNA) – Las autoridades continuaron hoy la investigación del accidente fatal que le costó la vida a un joven de 22 años de Arizona en la Interestatal 10 en dirección oeste, en Thermal.

El accidente se reportó poco después de las 9 p.m. del lunes, al este de Dillon Road, según la Patrulla de Caminos de California (CHP).

Un sedán Honda 2019 circulaba por el carril izquierdo al este de Dillon Road y una camioneta Ram 2018 circulaba inmediatamente a la izquierda cuando el Honda “adelantó a la Ram y giró a la izquierda, impactando la parte delantera derecha de la Ram”, declaró el oficial de la CHP, David Torres.

El conductor del Honda perdió el control del vehículo, que posteriormente cayó por un terraplén y volcó. Torres indicó que el conductor no llevaba puesto el cinturón de seguridad y salió despedido del vehículo. El conductor fue declarado muerto en el lugar del accidente.

El martes, los forenses del condado de Riverside identificaron a la fallecida como Jean Muhire, residente de Litchfield Park, Arizona.

Según Torres, no se sospecha que las drogas o el alcohol hayan sido un factor en el accidente.

Los ocupantes de la camioneta, identificados únicamente como el conductor, un joven de 19 años de Surprise, Arizona, y su pasajera, una joven de 20 años de Anaheim, resultaron ilesos.

Se solicita a cualquier persona con información sobre el accidente que llame al 760-772-5300.