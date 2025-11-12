El Centro Médico Regional Desert celebra 35 años brindando atención oncológica avanzada

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – El Centro Oncológico Integral del Centro Médico Regional Desert celebra 35 años brindando atención oncológica avanzada en el Valle de Coachella.

El Centro Oncológico Integral abrió sus puertas en 1990 y, según sus directivos, se ha comprometido a ofrecer servicios oncológicos de primer nivel a la comunidad, transformando vidas mediante la innovación y la atención personalizada.

El centro también ha sido pionero en investigación y ha ampliado el acceso de los pacientes con consultorios en todo el Valle. Ha puesto en marcha ensayos clínicos únicos, como el ensayo clínico AGENDIA en 2017, un estudio a gran escala sobre cáncer de mama.

En los últimos años, el Centro Oncológico Integral también ha utilizado tecnología avanzada para los pacientes, siendo el primero en utilizar la tecnología SCOUT® en el Valle para la localización de lesiones mamarias en 2018 y administrando la primera terapia Pluvecto para el cáncer de próstata avanzado.

Estos son solo algunos de los avances recientes en el tratamiento del cáncer en Desert Regional, según un comunicado de los funcionarios de Desert Care Network.